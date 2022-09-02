Skoda анонсувала випуск двох недорогих електрокросоверів: що відомо

Так, за словами голови чеської марки Клауса Зельмера, це будуть два компактні кросовери, які за своїми розмірами можна порівняти з Fabia.

Про це повідомляє AutoExpress.

Зазначається, що основою новинок стане платформа MEB Entry.

Перший електромобіль мають намір представити 2026 року. Він буде виконаний у новому дизайні марки, що дебютував на концепті Vision 7S. Йому обіцяно запас ходу в 400 км і цінник близько 20 000 доларів.

Що стосується другої новинки, то вона приєднається до сегменту суперміні і коштуватиме 15 000 доларів. Цей електрокросовер зможе проїжджати на одному заряді до 250 км. Модель представлять 2027-го, і вона стане найдешевшою в лінійці компанії.

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