Skoda анонсувала випуск двох недорогих електрокросоверів: що відомо

Чеська компанія Skoda збирається розробити два бюджетні електрокросовери за ціною легендарної моделі Fabia.
Так, за словами голови чеської марки Клауса Зельмера, це будуть два компактні кросовери, які за своїми розмірами можна порівняти з Fabia.
Про це повідомляє AutoExpress.
Зазначається, що основою новинок стане платформа MEB Entry.
Перший електромобіль мають намір представити 2026 року. Він буде виконаний у новому дизайні марки, що дебютував на концепті Vision 7S. Йому обіцяно запас ходу в 400 км і цінник близько 20 000 доларів.
Що стосується другої новинки, то вона приєднається до сегменту суперміні і коштуватиме 15 000 доларів. Цей електрокросовер зможе проїжджати на одному заряді до 250 км. Модель представлять 2027-го, і вона стане найдешевшою в лінійці компанії.
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