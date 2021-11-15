Skoda може випустити новий компактний та водночас бюджетний кросовер

Модель може бути представлена на декількох ринках.

Компанія Skoda розглядає можливість випуску нового субкомпактного кросовера.

Про це повідомляє Carscoops.

Так, голова чеської компанії Томас Шефер поділився планами бренду щодо розробки нових моделей. За словами топ-менеджера, фахівці розглядають можливість випуску нового субкомпактного кросовера, довжина якого становитиме близько чотирьох метрів.

Шефер заявив, що сегмент автомобілів, довжина яких не перевищує чотирьох метрів, вкрай складний. Створюючи субкомпактні моделі, фахівці повинні досконально опрацювати дизайн транспортного засобу, а також прорахувати його рентабельність. На думку глави марки, приваблива зовнішність є одним із головних складових успіху для компактних машин. Причому екстер'єр має відповідати запитам будь-якого автомобільного ринку.

Він також сказав, що нова модель не повинна обмежуватись лише Індією, а бути націленою на світовий експорт. Якщо проєкт отримає зелене світло, недорогий позашляховик буде розроблений на трохи зменшеній версії архітектури MQB A0 IN. Під капотом новинки пропишуться атмосферні та наддувні бензинові двигуни об'ємом 1 літр двигуни з асортименту VW Group.

Додамо, що наразі найкомпактнішим кросовером Skoda є Kushaq, який офіційно було презентовано в березні 2021 року.

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