Skoda офіційно презентувала найпотужнішу та найдорожчу модель у своїй історії: фото, відео

На європейському ринку цей автомобіль з'явиться навесні 2022 року.

Компанія Skoda представила новий електричний купе-кросовер - Enyaq Coupe iV .

Про це повідомляє пресслужба виробника.

Зазначається, що окрім стандартної версія чеський гігант презентував ще й потужну версію з індексом "RS".

Skoda Enyaq Coupe iV є швидше кросовером-ліфтбеком, і в нього переінакшена вся верхня частина. Крім того, він не тільки не поступається за габаритами стандартному Enyaq iV, але навіть перевершує його у висоту на символічні шість міліметрів та на півтора сантиметри – у довжину. Колісна база у обох електрокарів однакова і становить 2 765 мм, а багажник у Enyaq Coupe iV вміщує 570 літрів проти 585 у Enyaq iV зі звичайним кузовом. Коефіцієнт аеродинамічного опору – 0,234

skoda-storyboard.com

Базовим версіям Enyaq Coupe iV покладено 13-дюймовий екран мультимедійної системи, віртуальна панель приладів діагоналлю 5,3 дюйма, панорамний дах вже в початковій комплектації та 18-дюймові диски. Опціонально можна замовити проєкційний дисплей, матричні фари та підсвічування фальшрадіаторних ґрат з 131 світлодіодом.

skoda-storyboard.com

skoda-storyboard.com

Enyaq Coupe iV запропонують у Європі у чотирьох варіантах. Найпростіша версія з індексом 60 отримає одномоторну установку потужністю 179 кінських сил, батарею ємністю 62 кіловат-години та задній привід. Enyaq Coupe 80 iV покладено 204-сильний електромотор і батарея на 82 кіловат-години і саме ця версія найдальнобійніша — запас ходу становить 545 кілометрів.

Далі йдуть дві повнопривідні модифікації: це Enyaq Coupe iV 80x з двома електромоторами (по одному на кожній осі), які сумарно розвивають 265 кінських сил, а також RS-версія з 306-сильною установкою. Skoda наводить динамічні характеристики останнього - з місця до 100 кілометрів на годину Enyaq Coupe iV RS розганяється за 6,5 секунди, а максимальна швидкість обмежена електронікою на позначці 180 кілометрів на годину, у той час як у решти версій обмежувач спрацьовує на 160 кілометрів на годину.

Старт продажу на європейському ринку запланований на весну цього року, ціни поки що не оголошені. Утім, його приблизна вартість становитиме близько 45 тисячі євро, що зробить Skoda Enyaq Coupe iV найдорожчою моделлю бренда.