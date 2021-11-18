Skoda офіційно презентувала новий дешевий седан

Модель надійде в продаж на початку 2022 року.

Компанія Skoda офіційно представила новий седан - Slavia .

Про це повідомляє пресслужба виробника.

Зазначимо, що Skoda Slavia стала заміною для Rapid, яку припинила виробляти на початку листопада.

Сам автовиробник називає новий автомобіль середньорозмірним і преміальним. В основі моделі лежить платформа MQB-A0-IN з напівзалежною задньою підвіскою. Це більш просте виконання глобальної платформи MQB, яку вперше випробували на компактному кросовері Skoda Kushaq. Модель доступна у трьох комплектаціях: Active, Ambition та Style.

Щодо габаритів, то довжина – 4 480 мм, колісна база – 2 651 мм. Ширина дорівнює 1 752 мм, а висота — 1 487 мм. Таким чином, Slavia можна порівняти з найближчим конкурентом - Volkswagen Virtus, хоча він довший за нього майже на шість сантиметрів. Об'єм багажника становить 521 літр.

skoda-storyboard.com

У салоні Skoda Slavia видно таку ж архітектуру передньої панелі, як у актуальної Fabia, однакові мідні акценти та круглі дефлектори повітроводів. Віртуальну панель приладів і дисплей-планшет мультимедійної системи діагоналлю до 10 дюймів Slavia, судячи з усього, теж розділить зі Skoda Fabia. Відомо, що за доплату у моделі запропонують камеру заднього виду та навігацію.

Associated Press

В Індії модель запропонують із двома моторами на вибір: 1.0 TSI потужністю 115 кінських сил та 1.5 TSI, який розвиває 150 сил. У першому випадку двигун працює в парі з "механікою" або шестиступінчастим "автоматом", а в другому - з тією ж механічною коробкою або семиступінчастим "роботом" DSG.

Наразі Skoda Slavia буде розрахована лише для ринку Індії, де коштуватиме до 15 тисяч доларів, що може зробити її найдешевшим седаном марки. Там її основними конкурентами в Індії стануть Honda City та Hyundai Verna. Утім, не виключена поява цієї моделі й в інших країнах. У дилерів цей автомобіль з'явиться в першому кварталі 2022 року.