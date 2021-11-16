Skoda показала перші зображення оновленої версії найпопулярнішого компактного кросовера

Прем'єра цієї моделі відбудеться 30 листопада.
Компанія Skoda оприлюднила перші тизерні зображення оновленої версії свого найпопулярнішого компактного кросовера - Karoq.
Зазначимо, що представлений у 2017 році, Škoda Karoq став другим кросовером марки, а до 2020 року на кросовери вже припадало майже 40% світового продажу бренду. Вже півтора року Karoq утримує позицію найпопулярнішого кросовера Škoda та другої за популярністю моделі чеського автовиробника після Octavia.
Від 2017 року з виробничих ліній зійшло понад 500 тисяч автомобілів Karoq і зараз він доступний у 60 країнах світу. Škoda виробляє цю модель у Чехії та Словаччині, а також у Росії та Китаї.
Так, у рамках модернізації кросовер отримає змінену передню частину кузова з іншими радіаторними ґратами та звуженими світлодіодними фарами більш складної форми. Що стосується корми, то там з'явиться збільшений спойлер та модернізовані ліхтарі із зміненим внутрішнім візерунком.
Зображення салону автомобіля поки що не опублікувалися, проте, як очікується, усередині буде нове рульове колесо та вдосконалений інформаційно-розважальний комплекс. Щодо технічної складової, то вона повинна залишитися без змін. Презентація оновленого Skoda Karoq відбудеться 30 листопада.
Додамо, що в Україні кросовер Skoda Karoq доступний у чотирьох комплектаціях – Active, Ambition, Style і Scout. Модель пропонується з чотирма варіантами силових установок потужністю від 115 до 150 кінських сил. Його вартість стартує від 595 800 грн. Існує ймовірність, що й оновлена версія цього кросовера прибуде на український ринок.
Раніше Skoda Karoq засвітилася на "живих" фото без камуфляжу.