Skoda показала перші зображення оновленої версії найпопулярнішого компактного кросовера

Прем'єра цієї моделі відбудеться 30 листопада.

Компанія Skoda оприлюднила перші тизерні зображення оновленої версії свого найпопулярнішого компактного кросовера - Karoq .

Зазначимо, що представлений у 2017 році, Škoda Karoq став другим кросовером марки, а до 2020 року на кросовери вже припадало майже 40% світового продажу бренду. Вже півтора року Karoq утримує позицію найпопулярнішого кросовера Škoda та другої за популярністю моделі чеського автовиробника після Octavia.

Від 2017 року з виробничих ліній зійшло понад 500 тисяч автомобілів Karoq і зараз він доступний у 60 країнах світу. Škoda виробляє цю модель у Чехії та Словаччині, а також у Росії та Китаї.

Так, у рамках модернізації кросовер отримає змінену передню частину кузова з іншими радіаторними ґратами та звуженими світлодіодними фарами більш складної форми. Що стосується корми, то там з'явиться збільшений спойлер та модернізовані ліхтарі із зміненим внутрішнім візерунком.

skoda-storyboard.com

Зображення салону автомобіля поки що не опублікувалися, проте, як очікується, усередині буде нове рульове колесо та вдосконалений інформаційно-розважальний комплекс. Щодо технічної складової, то вона повинна залишитися без змін. Презентація оновленого Skoda Karoq відбудеться 30 листопада .

skoda-storyboard.com

Додамо, що в Україні кросовер Skoda Karoq доступний у чотирьох комплектаціях – Active, Ambition, Style і Scout. Модель пропонується з чотирма варіантами силових установок потужністю від 115 до 150 кінських сил. Його вартість стартує від 595 800 грн. Існує ймовірність, що й оновлена версія цього кросовера прибуде на український ринок.

Раніше Skoda Karoq засвітилася на "живих" фото без камуфляжу.

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