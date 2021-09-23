Skoda показала, як один з її кросоверів здатен прийняти вертоліт на даху: відео

Skoda показала, як один з її кросоверів здатен прийняти вертоліт на даху: відео

Таким чином вирішили згадати трюк 10-річної давнини.

Компанія Skoda опублікувала незвичайний відеоролик, присвячений вертолітної виставці Robinson Helicopter Session 2021.

Про це повідомляє офіційний сайт чеського виробника.

Опубліковане відео стало відсиланням до одного з випусків Top Gear. У 2011 році на дах рухомого Skoda Yeti просто під час руху приземлився двомісний вертоліт. В той момент чеським кросовером керував Джеремі Кларксон. За десять років представники компанії вирішили повторити трюк, правда тепер в ролі вертолітного майданчика виступив оновлений Kodiaq, який стояв нерухомо.

Для виконання трюку кросоверу середнього розміру знадобилося кілька модифікацій. Йому посилили задню підвіску, а на даху збудували рівний майданчик потрібного розміру вагою в 100 кг, аби на ньому міг розміститись гелікоптер Robinson R22 вагою понад 500 кг.

Додамо, що Skoda Kodiaq 2022 пропонується з двома дизельними і трьома бензиновими моторами потужністю від 150 до 245 к. с. Коробка - шестиступінчаста механічна або семиступінчаста автоматична з подвійним зчепленням залежно від двигуна. Привід - передній в версіях з базовим 1,5-літровим мотором і повний - в модифікаціях з 2,0-літровими агрегатами.

Раніше розповідалося про те, що британці назвали Skoda Kodiaq найнадійнішим кросовером 2021 року.

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