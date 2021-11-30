Skoda презентувала оновлену версію найпопулярнішого компактного кросовера

Цей варіант повинен з'явитися й на українському ринку.

Компанія Skoda офіційно презентувала рестайлингову версію компактного кросовера - Karoq .

Про це повідомляє пресслужба чеського виробника.

Так, автомобіль отримав оновлену зовнішність, нові кольори та матеріали обробки салону, розширений список опцій та більш ефективні силові агрегати.

Зовні дізнатися оновлений Karoq можна за широкими горизонтальними радіаторними гратами, новій "двоповерховій" оптиці та іншим бампером. Крім того, кормова частина отримала тонші світлодіодні ліхтарі, а також збільшений задній спойлер, який надає моделі більш динамічного вигляду. Зміни в екстер'єрі дозволили покращити аеродинаміку кузова. Також запропоновані колісні диски діаметром 17-19 дюймів із оптимізованою аеродинамікою.

motor1

У салоні Skoda Karoq 2022 встановлено нове двоспицеве кермо, як у старших Kodiaq та Octavia. Відтепер у базовій версії встановлено віртуальну панель приладів. Базова комплектація Skoda Karoq тепер також включає адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного гальмування та розпізнавання дорожніх знаків. У топових версіях з'явилися матричні фари та бездротова зарядка для смартфонів.

У списку опцій з'явилося переднє пасажирське крісло з електроприводом та функцією пам'яті, цифровий кокпіт з 8 або 10,25-дюймовою шкалою приладів, три варіанти інфо-розважальної системи з діагоналлю від 8 до 9,2 дюйма, розширений список електронних помічників та подушок безпеки.

motor1

Оновлений Karoq отримає у своє розпорядження п'ять сучасних моторів покоління Evo: турбовані двигуни TSI об'ємом 1, 1,5 та 2 літри та потужністю 110, 150 та 190 к.с. відповідно, а також два 2-літрові турбодизелі 2.0 TDI потужністю 116 і 150 к.с. У бензинових двигунах покращено антифрикційні характеристики, а версія 1.5 TSI має систему відключення пари циліндрів. У дизельних моторах використовується новий колінвал, знижено шкідливі викиди, зокрема NOx. Покупці зможуть обирати між "механікою" та роботизованою КП DSG з двома зчепленнями, а також переднім та повним приводом.

Для спортивної версії Sportline адресовано 2-літровий 150-сильний двигун TSI, трансмісія DSG і повний привід. Зовні версія Sportline відрізняється іншими бамперами, чорним лакованим декором та легкосплавними дисками діаметром до 20 дюймів.

На ринок оновлена версія Skoda Karoq може вийти в першому кварталі 2022 року.

Додамо, що представлений у 2017 році, Škoda Karoq став другим кросовером марки, а до 2020 року на кросовери вже припадало майже 40% світового продажу бренду. Вже півтора року Karoq утримує позицію найпопулярнішого кросовера Škoda та другої за популярністю моделі чеського автовиробника після Octavia. Від 2017 року з виробничих ліній зійшло понад 500 тисяч автомобілів Karoq і зараз він доступний у 60 країнах світу. Škoda виробляє цю модель у Чехії та Словаччині, а також у Росії та Китаї.

В Україні кросовер Skoda Karoq доступний у чотирьох комплектаціях – Active, Ambition, Style і Scout. Модель пропонується з чотирма варіантами силових установок потужністю від 115 до 150 кінських сил. Його вартість стартує від 595 800 грн. Існує ймовірність, що й оновлена версія цього кросовера надійде на український ринок.