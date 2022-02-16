Skoda презентувала популярний хетчбек Fabia в особливому виконанні: відео

До дилерів ця модель надійде навесні-влітку 2022 року.

Компанія Skoda офіційно презентувала хетчбек Fabia в особливому виконанні - Monte Carlo.

Про це повідомляє пресслужба виробника.

Як відомо, Fabia є одним із бестселерів марки та давно завоювала серця покупців. Нинішня четверта генерація моделі дебютувала у травні минулого року, а тепер настав час розширити сімейство спортивною версією.

Від своїх побратимів Monte Carlo відрізняється яскравим забарвленням із чорним контрастним декором та "іменними" емблемами. На вибір буде запропоновано сім кольорів, а як опція можна буде замовити чорний дах. Дізнатися новинку можна буде по чорному облицюванням радіатора, корпусам дзеркал, молдінгам та передньому спойлеру, а також спеціальним 18-дюймовим легкосплавним дискам з чорними вставками. Доповнює образ затемнена світлотехніка та тоноване скло.

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Не менш виразно виглядає інтер'єр новинки. Для моделі підготували спеціальні варіанти обробки з кольоровими вставками. Крім того, покупці отримають спортивні сидіння, а кермо оздоблено перфорованою шкірою. Спеціально для новинки розробили опційний варіант цифрової панелі приладів з 10,25-дюймовою шкалою приладів. Вітальна картинка на сенсорному екрані інфо-розважальної системи отримає свою графіку з символікою моделі. Покупці зможуть обирати між кількома варіантами інфо-розважальної системи з діагоналлю від 6,5 до 9,2 дюйма.

За безпеку відповідають 9 подушок безпеки та широкий асортимент електронних помічників. Зокрема, до комплекту Travel Assist, увійшли адаптивний круїз-контроль, ультразвукові датчики та камери, а також система підтримки руху в смузі. Крім того, версія Monte Carlo у стандартній комплектації має світлодіодну світлотехніку, а як опція передбачені фари та ліхтарі Full LED.

skoda-storyboard.com

Варто також відзначити, що Monte Carlo ретельно опрацьована з погляду аеродинаміки. Автомобіль має коефіцієнт аеродинамічного опору Сх 0.28, що є найкращим результатом у класі. Одним з елементів покращення аеродинаміки є активні заслінки радіатора.

Базова версія Monte Carlo оснащується 3-циліндровим атмосферним двигуном 1.0 MPI EVO, який розвиває 80 к.с. та 93 Нм. Він працює у парі з 5-ступіневою "механікою". Ця ж трансмісія використовується на потужнішій турбованій версії 1.0 TSI EVO, яка має у своєму арсеналі 95 к.с. та 175 Нм. Для ще одного трициліндрового мотора TSI EVO (110 к.с, 200 Нм) буде запропоновано 6-ступіневу "механіку" або 7-ступіневу роботизовану трансмісію DSG з двома зчепленнями. Для топового варіанта буде доступний 4-циліндровий турбомотор 1.5 TSI EVO (150 к.с., 250 Нм) та 7-ступінева роботизована КП DSG. Ця модифікація здатна розганятися до 225 км/год, а розгін до першої сотні займає 8 секунд.

На продаж Skoda Fabia Monte Carlo повинна вирушити навесні-влітку 2022 року.