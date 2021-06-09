Skoda презентувала свій найпотужніший електричний кросовер: скільки він коштує

Модель буде доступна в трьох комплектаціях.

Компанія Skoda офіційно представила спортивну версію свого першого електричного кросовера Enyaq Sportline iV.

Про це повідомляє пресслужба виробника.

Зазначимо, що виробництво нового електричного кросовера Skoda Enyaq iV почалося в листопаді 2020 року. Спочатку на конвеєр встали версії з одномоторною силовою установкою з індексами 60 і 80. Тепер до них приєдналася потужна повнопривідна модифікація з 80-х.

Попередником Skoda Enyaq Sportline iV був концепт Vision iV, продемонстрований навесні 2019 року. Електричний Enyaq створений на платформі MEB, яка була сконструйована спеціально для електричних моделей, що входять до складу компанії Volkswagen.

Так, новинка буде доступна в трьох варіантах потужності. Усі вони отримали додаткові аеродинамічні елементи, а також деталі декору у чорному глянці. Крім того, автомобіль відрізняється зменшеним дорожнім просвітом та власними настройками ходової. У стандартну комплектацію спортивної версії входять особливі пружини і амортизатори, що дозволили зменшити кліренс на 15 мм спереду і 10 мм ззаду.

skoda-storyboard.com

Окрім того, зовнішній вигляд Enyaq iV Sportline відрізняється за рахунок вставки, яка імітує наявність решітки радіатора, через яку проходить тонка світлодіодна смуга, що з’єднує ліхтарі. У базі у таких машин йдуть матричні фари і 20-дюймові колісні диски. Для обраних моделей будуть доступні диски розміром 21 дюйм. Крім цього, у версії Sportline є спеціальні шильдики на крилах спереду і чорна окантовка бічних стекол, а задній бампер отримав невеликий дифузор.

skoda-storyboard.com

У салоні з'явилися спортивні рульове колесо і анатомічні крісла, а також власні кольори і матеріали декоративного оздоблення.

Але найголовніше приховано від сторонніх очей. Для моделі будуть запропоновані три версії Sportline – задньопривідні iV 60 (132 кВт) і iV 80 (150 кВт), а також повнопривідна з двома електромоторами iV 80x (195 кВт).

skoda-storyboard.com

Що стосується силових показників, то в першому випадку потужність електромотора складає 179 кінських сил, у другому – 204 кінських сили, в третьому передбачається двомоторна установка потужністю 265 кінських сил. Топове виконання моделі оснащується батареєю, ємність якої становить 82 кВт/год. Це дозволить автомобілю пройти на одному заряді 460 кілометрів. Максимальна швидкість автомобіля обмежена відміткою 160 км/год.

Новинка вже доступна до замовлення на європейському ринку. В еквіваленті її вартість стартує від 61 тисячі доларів . Виробник пропонує декілька версій електрокроссовера з різним рівнем обробки салону. Щоправда, за преміальні варіанти доведеться доплатити. Оздоблення Lodge за 790 доларів поєднує в собі натуральну вовну і алюмінієвий декор. За сірий шкіряний салон Lounge доплата складе 1 650 доларів, а за Suite з чорної шкіри - 1 960 доларів. Варіант ecoSuite з коричневою шкірою Cognac і чорним декором Piano обійдеться в 2 350 доларів.

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