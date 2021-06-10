Skoda розпочала серійне виробництво найдешевшого кросовера марки

У липні розпочнуться поставки цієї моделі дилерам.

Компанія Skoda розпочала серійне виробництво кросовера Kushaq.

Про це повідомляє пресслужба чеського виробника.

Зазначимо, що побудовану на платформі MQB A0 In нову модель, яка була офіційно презентована в березні, приблизно можна порівняти за розмірами з добре знайомим нам компактним кросовером Skoda Kamiq: довжина - 4 221 мм за колісної бази - 2 651 мм, ширина - 1 760 мм, а висота дорівнює 1 612 мм. Skoda Kushaq може похвалитися великим дорожнім просвітом.

Так, розробляти цю модель будуть на заводі Škoda Auto Volkswagen India Private Limited в Чакані, Пуна.

skoda-storyboard.com

Під капотом перебуває трициліндровий 1,0-літровий бензиновий двигун потужністю 115 кінських сил (175 Нм). Мотор із турбонаддувом підключається до стандартної шестиступінчастою механічною або додаткової шестиступінчастою автоматичною КПП. Більший і потужний чотирициліндровий 1,5-літровий двигун потужністю 150 к. с. (250 Нм) поставляється з шестиступінчастою механічною або семиступінчастою автоматичною коробкою передач з подвійним зчепленням.

skoda-storyboard.com

Поставки місцевим дилерам Skoda Kushaq планується розпочати в липні. Залежно від комплектації в Індії автомобіль коштує 1-1,6 мільйона рупій (371 – 595 тисяч гривень).

Раніше Skoda презентувала свій найпотужніший електричний кросовер.

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