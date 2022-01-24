Skoda розпочала виробництво нового дешевого седана

Наразі ця модель розрахована лише для одного ринку.

Компанія Skoda розпочала виробництво нового седана - Slavia .

Про це повідомляє Autocar India.

Зазначимо, що ця модель буде розрахована лише для ринку Індії, але згодом вона може з'явитися й в інших країнах. Виробництво Skoda Slavia з рівнем локалізації до 95 відсотків компанія запустила 21 січня на заводі у місті Чакан у штаті Махараштра. Седан прийде на заміну Rapid.

Сам автовиробник називає новий автомобіль середньорозмірним і преміальним. В основі моделі лежить платформа MQB-A0-IN з напівзалежною задньою підвіскою. Це більш просте виконання глобальної платформи MQB, яку вперше випробували на компактному кросовері Skoda Kushaq.

В Індії модель пропонують із двома моторами на вибір: 1.0 TSI потужністю 115 кінських сил та 1.5 TSI, який розвиває 150 сил. У першому випадку двигун працює в парі з "механікою" або шестиступінчастим "автоматом", а в другому - з тією ж механічною коробкою або семиступінчастим "роботом" DSG.

Skoda Slavia на ринку Індії коштує близько 15 тисяч доларів, що робить її найдешевшим седаном марки. Там її основними конкурентами в Індії стануть Honda City та Hyundai Verna. У дилерів цей автомобіль з'явиться в першому кварталі 2022 року.

Додамо, що офіційно Skoda Slavia презентували в середині листопада 2021 року.