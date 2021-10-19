Skoda розроблятиме дешеві моделі для Vokswagen: що відомо

Йдеться про автомобільну модульну платформу MQB-A0.

Компанія Skoda займатиметься випуском бюджетних моделей для автовиробника Volkswagen .

Про це повідомляє Autocar.

Зазначається, що в цьому випадку йдеться про розробку дешевих автомобілів на базі модульної платформи MQB-A0.

Так, на архітектурі MQB-A0 будуються бюджетні машини з ДВЗ для країн, що розвиваються, наприклад, Skoda Kushaq і Volkswagen Taigun. На підході також седан Skoda Slavia, дебют якого відбудеться до кінця цього року. Про останній відомо, що він отримає 115-сильну "турботрійку" 1.0 і полуторалітровий агрегат, що розвиває 150 кінських сил. Пару першому складе шестиступінчаста "механіка" або автомат, а другому - семідіапазонний роботизована коробка.

Цільовими ринками таких моделей називають Індію, Африку, Латинську Америку і Південно-Східну Азію. У концерні розраховують за рахунок недорогих моделей збільшити обсяги продажу. До 2030 року вони сумарно додадуть 58 відсотків, до 7,5 мільйона одиниць протягом наступних 10 років, і очікується, що ще мільйон таких машин буде продано в наступний п’ятирічний період.

До завдань чеської марки також буде входити подальший розвиток платформи MQB-A0, що дозволить не тільки зберегти існуючий штат науково-технічного підрозділу Skoda Auto, але і зажадає збільшення числа фахівців. Для Skoda це важливий крок на тлі побоювань європейців щодо того, що за переходом на складання електромобілів підуть масові скорочення.

Додамо, що платформа MQB-A0 лежить в основі Volkswagen Polo і T-Cross, Audi A1 Sportback, Seat Arona та Ibiza, а також Fabia, Kamiq та Scala від Skoda.

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