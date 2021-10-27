Skoda розсекретила характеристики нового дешевого седана

Презентація цієї моделі повинна відбутися до кінця 2021 року.

Компанія Skoda оприлюднила нові подробиці щодо свого нового бюджетного седана - Slavia .

Про це повідомляє пресслужба чеського автовиробника.

Так, інсайдерська інформація про моторну гамму підтвердилася: вона включає бензинові наддувні агрегати об'ємом 1,0 та 1,5 літра потужністю 115 та 150 кінських сил відповідно. Пару першому складає "механіка" або шестидіапазонний автомат, а другому - механічна коробка або семиступінчастий "робот" DSG.

Окрім того, для седана запропонують до шести подушок безпеки, а в топовій комплектації модель оснастять цифровою панеллю приладів, камерою заднього виду і круїз-контролем.

Сам автовиробник називає новий бюджетний седан середньорозмірним і преміальним. Довжина – 4 480 мм, колісна база – 2 651 мм. Ширина дорівнює 1 752 мм, а висота — 1 487 мм. Таким чином, Slavia порівняємо за габаритами з найближчим конкурентом - Volkswagen Virtus, хоча довше за нього майже на шість сантиметрів.

Додамо, що Skoda Slavia увійде до бюджетного сегменту, замінивши модель Rapid. Седан побудують на платформі MQB-A0 в спрощеній специфікації. Це більш просте виконання глобальної платформи MQB, яку вперше випробували на компактному кросовері Skoda Kushaq.

Дебют Skoda Slavia відбудеться до кінця 2021 року, а на ринок модель надійде на початку 2022-го. Спочатку основним ринком продажу стане Індія. Її основними конкурентами стануть бюджетники Honda City і Hyundai Verna.

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