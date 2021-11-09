Skoda розсекретила інтер'єр нового дешевого седана: фото

Презентувати цю модель мають 18 листопада.

Компанія Skoda показала, який вигляд матиме новий бюджетний седан Slavia всередині.

Про це повідомляє пресслужба виробника.

Так, у салоні Slavia видно таку ж архітектуру передньої панелі, як у актуальної Fabia, однакові мідні акценти та круглі дефлектори повітроводів. Віртуальну панель приладів і дисплей-планшет мультимедійної системи діагоналлю до 10 дюймів Slavia, судячи з усього, теж розділить зі Skoda Fabia. Відомо, що за доплату у моделі запропонують камеру заднього виду та навігацію.

Крім цього, новинка отримає двоспицеве кермо, стандартне для більшості моделей чеської марки. Відмінності від Fabia можна розглянути в трохи зміненому оформленні дверних карт і надписах Skoda замість Fabia на обрамленні "приладки". Крім цього, Slavia отримав додатковий відсік для дрібниць у верхній частині передньої панелі.

skoda-storyboard.com

Сам автовиробник називає новий бюджетний седан середньорозмірним і преміальним. Довжина – 4 480 мм, колісна база – 2 651 мм. Ширина дорівнює 1 752 мм, а висота — 1 487 мм. Таким чином, Slavia можна порівняти за габаритами з найближчим конкурентом - Volkswagen Virtus, хоча він довший за нього майже на шість сантиметрів.

Додамо, що Skoda Slavia увійде до бюджетного сегменту, замінивши модель Rapid. Седан побудують на платформі MQB-A0 в спрощеній специфікації. Це більш просте виконання глобальної платформи MQB, яку вперше випробували на компактному кросовері Skoda Kushaq.

Нещодавно інсайдерська інформація про моторну гаму підтвердилася: вона має бензинові надувні агрегати об'ємом 1,0 та 1,5 літри потужністю 115 та 150 кінських сил відповідно. Пару першому складає "механіка" або шестидіапазонний автомат, а другому - механічна коробка або семиступінчастий "робот" DSG. Окрім того, для седана запропонують до шести подушок безпеки, а в топовій комплектації модель оснастять цифровою панеллю приладів, камерою заднього виду і круїз-контролем.

Презентація Skoda Slavia відбудеться 18 листопада.

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