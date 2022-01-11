Skoda розсекретила зовнішність нового електрокросовера: фото

Презентація цієї моделі відбудеться 31 січня в Празі.

Компанія Skoda продовжила підігрівати інтерес до нового електричного кросовера - Enyaq Coupe iV .

Так, чеський автовиробник на офіційному сайті опублікував зовнішність цієї моделі.

Зазначимо, що вперше цю модель показали на початку вересня 2021 року. Вже відомо, що Skoda Enyaq Coupe iV отримає кузов ліфтбек із похилим дахом. Внаслідок нової задньої частини кузова довжина машини виросла до 4 563 мм (+14 мм), а ось висота всього на 1 мм (1 617 мм) нижча від звичайного Enyaq iV. Ширина (1 879 мм) і колісна база (2 765 мм) залишилися без змін. Обсяг багажника скоротився на 15 л – до 570 л. У списку базових опцій буде панорамний дах. Щодо запасу ходу, то він становитиме 535 км.

skoda-storyboard.com

Базова версія Enyaq Coupe 60 iV отримає задній привід і один електромотор потужністю 179 к.с. Для його живлення використовуватиметься батарея місткістю 62 кВтг. За нею йде модифікація Enyaq Coupe 80 iV з 204-сильним мотором і батареєю на 82 кВтг. На вершині лінійки буде повнопривідна Coupe iV 80x. Сумарна потужність двох електродвигунів досягає 265 к.с. Очікується, що трохи пізніше з'явиться 306-сильна версія RS з більш спортивним дизайном і ексклюзивною обробкою салону.

Відомо, що купе-кросовер буде найдорожчим електромобілем марки – близько 40 тисяч євро у базовій версії.

Офіційна прем’єра нового Skoda Enyaq Coupe iV запланована на 31 січня 2022 року.

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