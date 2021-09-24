Skoda створила лімітовану версію електричного кросовера Enyaq iV: названа ціна

Усього буде вироблено 1 895 екземплярів цієї моделі.

Компанія Skoda представила лімітовану версію електрокросовера Enyaq iV .

Про це повідомляє AutoExpress.

Новинка отримала ім'я Founders Edition, якою виробник вирішив відзначити початок своєї "ери електрифікації". Зазначається, що назва версії "Засновники" є відсиланням до засновників компанії Вацлава Лаурина та Вацлава Клемента, а тираж 1895 екземплярів – до року заснування.

Покупцям буде запропоновано два кольори на вибір – сріблясто-блакитний Arctic Silver або чорний Black Magic. Крім того, всі автомобілі будуть у багатій комплектації, включаючи легкосплавні 21-дюймові диски, фірмові логотипи на передніх крилах, а також більш агресивні бампери.

skoda-storyboard.com

Серед інших стилістичних особливостей варто назвати чорні глянцеві рейлінги на даху, унікальне облицювання радіатора Crystal Face зі 130 світлодіодами. Написання марки Skoda на дверях багажника відрізнятиметься кольором. Для чорних машин будуть використовуватися букви кольору міді, а на білих – з чорного глянцю.

Салон версії Founders Edition прикрасять глянцеві декоративні вставки, алюмінієві перфоровані педалі, а чорна шкіряна обробка буде прошита рядком коньячного кольору. У комплектацію увійшли датчики паркування, камера заднього виду, тоновані стекла, система безключового доступу та бездротова зарядка для смартфонів.

skoda-storyboard.com

Новинка створена на базі монопривідної версії Enyaq iV 80. Вона оснащена батареєю на 82 кВтг і тяговим електродвигуном потужністю 150 кВт (204 к.с.), розміщеним на задній осі. Він дозволяє розганяти кросовер до 100 км/год за 8,2 секунди, а запас ходу досягає 520 км. На поповнення батареї до 80% місткості за допомогою зарядного пристрою на 125 кВт потрібно менш ніж 40 хвилин. Заявлена ціна цього електромобіля становить 46 725 фунтів ( 64 046 доларів ).

Раніше розповідалося про те, що Skoda Enyaq iV отримав спортивну версію.

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