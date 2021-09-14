Skoda вивела на тести новий дешевий седан: фото

Презентація цієї моделі відбудеться до кінця 2021 року.

Компанія Skoda розпочала випробування нового бюджетного седана під заводським ім'ям Slavia .

Про це повідомляє Carscoops.

Так, закамуфльований тестовий прототип моделі був помічений під час дорожніх випробувань в Чехії. Судячи з фото, дизайн Skoda Slavia суворо засекречений, втім за фарами і ґратами радіатора можна припустити, що їхню форму майбутній седан запозичить у хетчбека Fabia останньої генерації. На шпигунських знімках видно автомобіль з правим розташуванням керма – в Європі тестують автомобіль, призначений для індійського ринку. Водночас, як очікується, Skoda Slavia стане глобальною моделлю, яку продаватимуть в багатьох інших країнах.

Зазначається, що Skoda Slavia увійде до бюджетного сегменту, замінивши модель Rapid. Седан побудують на платформі MQB-A0 в спрощеній специфікації. Це більш просте виконання глобальної платформи MQB, яку вперше випробували на компактному кросовері Skoda Kushaq. Сам автовиробник називає новий бюджетний седан середньорозмірним і преміальним.

carscoops.com

Довжина – 4 480 мм, колісна база – 2 651 мм. Автомобіль оснастять літровим і півторалітровим бензиновим двигунами потужністю в 115 і 150 конячок. КПП – шестиступінчаста механіка, шестиступеневий автомат або преселективний "робот" DSG з двома зчепленнями.

Дебют Skoda Slavia відбудеться до кінця 2021 року, а на ринок модель надійде на початку 2022-го. Спочатку основним ринком продажу стане Індія.

Раніше розповідалося про те, що Skoda анонсувала появу електричного кросовера.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання