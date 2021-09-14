Skoda вивела на тести новий дешевий седан: фото

Презентація цієї моделі відбудеться до кінця 2021 року.
Компанія Skoda розпочала випробування нового бюджетного седана під заводським ім'ям Slavia.
Про це повідомляє Carscoops.
Так, закамуфльований тестовий прототип моделі був помічений під час дорожніх випробувань в Чехії. Судячи з фото, дизайн Skoda Slavia суворо засекречений, втім за фарами і ґратами радіатора можна припустити, що їхню форму майбутній седан запозичить у хетчбека Fabia останньої генерації. На шпигунських знімках видно автомобіль з правим розташуванням керма – в Європі тестують автомобіль, призначений для індійського ринку. Водночас, як очікується, Skoda Slavia стане глобальною моделлю, яку продаватимуть в багатьох інших країнах.
Зазначається, що Skoda Slavia увійде до бюджетного сегменту, замінивши модель Rapid. Седан побудують на платформі MQB-A0 в спрощеній специфікації. Це більш просте виконання глобальної платформи MQB, яку вперше випробували на компактному кросовері Skoda Kushaq. Сам автовиробник називає новий бюджетний седан середньорозмірним і преміальним.
Довжина – 4 480 мм, колісна база – 2 651 мм. Автомобіль оснастять літровим і півторалітровим бензиновим двигунами потужністю в 115 і 150 конячок. КПП – шестиступінчаста механіка, шестиступеневий автомат або преселективний "робот" DSG з двома зчепленнями.
Дебют Skoda Slavia відбудеться до кінця 2021 року, а на ринок модель надійде на початку 2022-го. Спочатку основним ринком продажу стане Індія.
Раніше розповідалося про те, що Skoda анонсувала появу електричного кросовера.