Skoda вивела на випробування оновлену версію Superb: з'явилися перші фото

Її презентація повинна відбутися в 2023 році.

Компанія Skoda вивела на тести рестайлинговий варіант моделі Superb у кузові універсал.

Про це повідомляє Auto.cz.

Судячи зі шпигунських фотографій, які просочилися в Мережу, розробка моделі наступної генерації вже на стадії дорожніх випробувань. Тестовий мул, побудований на базі актуальною Skoda Superb Combi, помітили на Ґросглокнер в австрійських Альпах.

Від базової моделі він відрізняється новими елементами в носовій частині. За словами автора, під час руху мула було чути гул традиційного двигуна внутрішнього займання. Це побічно підтверджує те, що в новому поколінні Skoda Superb не стане 100-процентним електромобілем. Не виключено, що новинку запропонують як гібрид. У той же час, якщо дозволять норми шкідливих викидів, базова версія залишиться з традиційним ДВЗ без будь-якої електрифікації.

Auto.cz

Також є інформація (вона не підтверджена офіційно), що новий Superb в кузові універсал буде орієнтований на Західну Європу, а в кузові ліфтбек - на Східну Європу. У будь-якому випадку, збирати новинку будуть в Братиславі.

В Україні зараз ліфтбек Skoda Superb в базовій комплектації коштує від 934 589 гривень. Він оснащується 2,0 л бензиновим двигуном з подвійним турбонаддувом потужністю 190 к.с. Мотор працює разом з коробкою передач 7DSG.

Раніше розповідалося про те, що зовнішність нового дешевого седана Skoda розкрили без камуфляжу.

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