Skoda вперше показала фото нового дешевого седан

Поки модель "ховається" під камуфляжем.

Компанія Skoda розсекретила перше зображення нового бюджетного седану Slavia .

Так, на новому знімку автомобіль загорнений в камуфляжну плівку: її дизайн був обраний під час конкурсу. Переможцю була обіцяна поїздка до Праги, тому, хто посів друге місце, подарували графічний планшет, а фахівців, які потрапили до першої п'ятірки, нагородили фірмовою сувенірною продукцією Skoda.

skoda-storyboard.com

Додамо, що Skoda Slavia увійде до бюджетного сегменту, замінивши модель Rapid. Седан побудують на платформі MQB-A0 в спрощеній специфікації. Це більш просте виконання глобальної платформи MQB, яку вперше випробували на компактному кросовері Skoda Kushaq. Сам автовиробник називає новий бюджетний седан середньорозмірним і преміальним.

Довжина – 4 480 мм, колісна база – 2 651 мм. Автомобіль оснастять літровим і півторалітровим бензиновими двигунами потужністю в 115 і 150 конячок. КПП – шестиступенева "механіка", шестиступеневий "автомат" або преселективний "робот" DSG з двома зчепленнями.

Дебют Skoda Slavia відбудеться до кінця 2021 року, а на ринок модель надійде на початку 2022-го. Спочатку основним ринком продажу стане Індія. Її основними конкурентами стануть бюджетники Honda City і Hyundai Verna.

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