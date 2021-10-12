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Skoda вперше показала фото нового дешевого седан

Skoda вперше показала фото нового дешевого седан

autocarindia.com

Поки модель "ховається" під камуфляжем.

Компанія Skoda розсекретила перше зображення нового бюджетного седану Slavia.

Так, на новому знімку автомобіль загорнений в камуфляжну плівку: її дизайн був обраний під час конкурсу. Переможцю була обіцяна поїздка до Праги, тому, хто посів друге місце, подарували графічний планшет, а фахівців, які потрапили до першої п'ятірки, нагородили фірмовою сувенірною продукцією Skoda.

© skoda-storyboard.com
skoda-storyboard.com

Додамо, що Skoda Slavia увійде до бюджетного сегменту, замінивши модель Rapid. Седан побудують на платформі MQB-A0 в спрощеній специфікації. Це більш просте виконання глобальної платформи MQB, яку вперше випробували на компактному кросовері Skoda Kushaq. Сам автовиробник називає новий бюджетний седан середньорозмірним і преміальним.

Довжина – 4 480 мм, колісна база – 2 651 мм. Автомобіль оснастять літровим і півторалітровим бензиновими двигунами потужністю в 115 і 150 конячок. КПП – шестиступенева "механіка", шестиступеневий "автомат" або преселективний "робот" DSG з двома зчепленнями.

Дебют Skoda Slavia відбудеться до кінця 2021 року, а на ринок модель надійде на початку 2022-го. Спочатку основним ринком продажу стане Індія. Її основними конкурентами стануть бюджетники Honda City і Hyundai Verna.

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