Skoda вперше показала оновлену версію найпопулярнішого компактного кросовера у відео

Офіційна презентація цієї моделі відбудеться 30 листопада.

Компанія Skoda показала перше відео оновленої версії найпопулярнішого компактного кросовера - Karoq .

Про це повідомляє пресслужба виробника.

Зазначимо, що представлений у 2017 році, Škoda Karoq став другим кросовером марки, а до 2020 року на кросовери вже припадало майже 40% світового продажу бренду. Вже півтора року Karoq утримує позицію найпопулярнішого кросовера Škoda та другої за популярністю моделі чеського автовиробника після Octavia.

Від 2017 року з виробничих ліній зійшло понад 500 тисяч автомобілів Karoq і зараз він доступний у 60 країнах світу. Škoda виробляє цю модель у Чехії та Словаччині, а також у Росії та Китаї.

Так, за чотири роки після початку виробництва одна з ключових моделей у лінійці кросоверів чеського автовиробника отримала зміни у дизайні та технологіях. З широкими ґратами та вужчими фарами він набуде ще більш динамічних обрисів, які доповнить матрична світлодіодна світлотехніка. Позаду оновлена машина одержала витончені LED-ліхтарі.

Презентація оновленого Skoda Karoq відбудеться 30 листопада .

Додамо, що в Україні кросовер Skoda Karoq доступний у чотирьох комплектаціях – Active, Ambition, Style і Scout. Модель пропонується з чотирма варіантами силових установок потужністю від 115 до 150 кінських сил. Його вартість стартує від 595 800 грн. Існує ймовірність, що й оновлена версія цього кросовера прибуде на український ринок.

Раніше Skoda Karoq засвітилася на "живих" фото без камуфляжу.