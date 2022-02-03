Skoda збирається вивести нову Fabia в особливому виконанні: перші фото

Нове покоління цієї моделі було презентовано в середині 2021 року.

Компанія Skoda збирається представити нову версію Fabia .

Про це повідомляє пресслужба виробника.

Так, чеський автовиробник поділився першими ескізами майбутньої Fabia в особливому виконанні - Monte Carlo.

Версія Monte Carlo відрізняється від звичайного виконання четвертого покоління, яке було офіційно презентовано в середині 2021 року, яскравим забарвленням із чорним контрастним декором та "іменними" емблемами. Зокрема, темним відтінком виконані дах, корпуси бічних дзеркал, а також решітка радіатора, дифузор і передні стійки. Крім того, ескізи натякають на те, що четверте покоління хетчбека отримає тоновані передні фари та задні ліхтарі. Серед інших деталей екстер'єру виділяються двоколірні колісні диски, діаметр яких становитиме близько 18 дюймів.

skoda-storyboard.com

Протистояння червоного та чорного кольорів продовжиться у дизайні інтер'єру. Декоративні червоні елементи будуть використовуватися для оформлення панелі приладів і дверних карт. Крім того, покупці отримають спортивні сидіння з комбінованим оздобленням та червоним рядком. Спортивне кермо обшите перфорованою шкірою, а вітальна картинка на сенсорному дисплеї інфо-розважальної системи отримає власну графіку із символікою моделі.

skoda-storyboard.com

Очікується, що Fabia Monte Carlo переналаштують підвіску та занизять дорожній просвіт. У рух хетчбек приводитиме 1,0-літровий турбований двигун потужністю 110 к.с., пов'язаний із шестиступінчастою механічною коробкою передач. Другий мотор 1,5-літровий 150-сильний, що працює в парі з семідіапазонною роботизованою коробкою.

Додамо, що в Україні нова Skoda Fabia пропонується з 1,0-літровим бензиновим атмосферним мотором потужністю 80 к.с. та 5-ступінчастою МКПП. Ціни на авто стартують від 425 320 грн.

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