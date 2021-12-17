Skoda зупиняє виробництво автомобілів на заводах: названо причину

Робітників через це без грошей не залишать.

Компанія Skoda припиняє виробництво автомобілів на заводах в Чехії.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що машини не сходитимуть із конвеєрів від 23 грудня поточного року до 10 січня 2022 рок у включно.

Такі "канікули" на заводах Skoda у Чехії пов’язані з нестачею електронних комплектуючих. Водночас офіційно різдвяний відпочинок для співробітників чеського виробника триватиме лише до 1 січня 2022 року, решта днів — це вимушений простій, під час якого працівникам виплачуватимуть 80% від зарплати.

Як повідомили у компанії, недовиробництво авто за підсумками грудня складе приблизно 20-25%. Двотижнева пауза посилить дефіцит автомобілів марки Skoda у збутовій мережі.

Додамо, що моделі компанії Skoda для українського ринку виробляються на заводі "Єврокар" в Закарпатті. Від 2001 року на підприємстві "Єврокар" виробляли моделі автомобілів брендів Volkswagen, Audi, SEAT і Skoda. Наразі усі виробничі потужності підприємства віддані під виробництво автомобілів марки Skoda. Від 2002 до 2020 роки на заводі загалом було вироблено понад 194 тисячі легкових авто.

Раніше Skoda вже зупиняла виробництво автомобілів.