Skoda зупиняє виробництво автомобілів на заводах: названо причину

Робітників через це без грошей не залишать.
Компанія Skoda припиняє виробництво автомобілів на заводах в Чехії.
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що машини не сходитимуть із конвеєрів від 23 грудня поточного року до 10 січня 2022 року включно.
Такі "канікули" на заводах Skoda у Чехії пов’язані з нестачею електронних комплектуючих. Водночас офіційно різдвяний відпочинок для співробітників чеського виробника триватиме лише до 1 січня 2022 року, решта днів — це вимушений простій, під час якого працівникам виплачуватимуть 80% від зарплати.
Як повідомили у компанії, недовиробництво авто за підсумками грудня складе приблизно 20-25%. Двотижнева пауза посилить дефіцит автомобілів марки Skoda у збутовій мережі.
Додамо, що моделі компанії Skoda для українського ринку виробляються на заводі "Єврокар" в Закарпатті. Від 2001 року на підприємстві "Єврокар" виробляли моделі автомобілів брендів Volkswagen, Audi, SEAT і Skoda. Наразі усі виробничі потужності підприємства віддані під виробництво автомобілів марки Skoda. Від 2002 до 2020 роки на заводі загалом було вироблено понад 194 тисячі легкових авто.