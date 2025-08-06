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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Новини
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Скрип вентиляційного ременя: що не можна робити, щоб не зламати двигун машини

Водіїв закликають реагувати на характерний писк, який може призвести до дорогого ремонту, якщо його проігнорувати.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Скрип вентиляційного ременя: що не можна робити, щоб не зламати двигун машини

Скрип у машині при запуску — що він означає і чим загрожує

Водіїв попередили, що пищання під капотом може обернутися дорогим ремонтом.

Про це йдеться на express.

Автомобілістів застерегли не поспішати хапатися за балон із мастилом, якщо при запуску двигуна вони чують пронизливий писк — це може призвести до серйозних пошкоджень двигуна та дорогого ремонту.

Автомобільні експерти, що спеціалізуються на ремонті машин, застерігають від поширеної, але потенційно небезпечної помилки: думати, що скрип вентиляційного ременя можна усунути змащенням.

Насправді ж, кажуть вони, таке «швидке рішення» може призвести до прослизання ременя, його повної несправності або навіть пошкодження інших ключових компонентів двигуна.

Нагадаємо, моторну оливу слід в інтервалі 7000-8000 км. Така регулярна заміна дозволить значно продовжити ресурс двигуна та уникнути дорогого ремонту в майбутньому.

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