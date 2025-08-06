Скрип вентиляційного ременя: що не можна робити, щоб не зламати двигун машини

Скрип у машині при запуску — що він означає і чим загрожує

Реклама

Водіїв попередили, що пищання під капотом може обернутися дорогим ремонтом.

Про це йдеться на express.

Автомобілістів застерегли не поспішати хапатися за балон із мастилом, якщо при запуску двигуна вони чують пронизливий писк — це може призвести до серйозних пошкоджень двигуна та дорогого ремонту.

Реклама

Автомобільні експерти, що спеціалізуються на ремонті машин, застерігають від поширеної, але потенційно небезпечної помилки: думати, що скрип вентиляційного ременя можна усунути змащенням.

Насправді ж, кажуть вони, таке «швидке рішення» може призвести до прослизання ременя, його повної несправності або навіть пошкодження інших ключових компонентів двигуна.

Нагадаємо, моторну оливу слід в інтервалі 7000-8000 км. Така регулярна заміна дозволить значно продовжити ресурс двигуна та уникнути дорогого ремонту в майбутньому.

Читайте також