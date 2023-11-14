Словацька система проти викрадення авто - найкращий захист, перевірений роками

У світі, де шахраї стають дедалі винахідливішими, системи проти викрадення авто також розвиваються. Словацьке підприємство VAM System розробило унікальну систему, яка гарантує, що ваш автомобіль залишиться там, де ви його залишили.

Протягом майже 30 років VAM System не зафіксувала жодного викраденого автомобіля, обладнаного системою проти викрадення словацького виробника. Це вражаюче досягнення, особливо враховуючи, що ринок рясніє глушниками GPS-сигналів, граберами, вудками та іншими хитромудрими методами, що використовують злодії.

Чи варто хвилюватися про викрадення авто в Україні

У 2022 році в Україні було викрадено 10400 автомобілів. Найбільше викрадень відбувається в областях, в яких тривають бойові дії, або суміжних із ними. Однак, і західним областям є, про що хвилюватися.

Як працює протиугінна система VAM System

Система розриває контакти між основними ланцюгами автомобіля. Це може бути двигун, паливна система, акумулятор, електроніка, АКПП, стартер. Для того, щоб автомобіль знову почав рухатися, достатньо вставити ключ-мітку в спеціальний роз'єм.

Невже протиугінні системи від VAM System неможливо зламати

Зламати можливо все, але для цього знадобиться багато часу та ресурсів. Наші протиугінні системи в середньому встановлюються протягом 3-9 годин (залежно від марки авто) професійним електриком. Були випадки, коли європейську машину із захистом від VAM купував українець, втрачав мітку і хлопці на СТО не могли зрозуміти, як демонтувати систему. Доводилося викликати фахівця зі Словаччини.

Які системи VAM постачаються в Україну

На сьогодні словацький виробник пропонує споживачам дві модифікації протиугінної системи: VAM R1 і Vampire Lite. Обидві системи надійні. Різниця в тому, що Vampire Lite може блокувати до 7 ланцюгів в авто (VAM R1 до 6 ланцюгів). Це означає, що з VAM R1 викрадачеві необхідно перебрати понад 530 тисяч комбінацій, а у випадку з Vampire Lite йдеться про мільйони.

Також система Vampire Lite має більш сучасний дизайн, її частіше обирають для особистого транспортного засобу. VAM R1 трохи дешевша, її частіше обирають для корпоративних автопарків.

Що робити якщо українець купив новий автомобіль на гарантії

Протиугінні системи VAM System зарекомендували себе як надійне обладнання європейського рівня. Як наслідок у компанії на момент написання статті укладено договори з більшістю автосалонів Києва. Тож ви отримуєте якісну протиугінну систему на авто із заводською гарантією.