Smart готує найбільшу модель в своїй історії: новинку частково розсекретили у відео

Її презентація відбудеться незабаром.

Компанія Smart продовжує підігрівати інтерес до найбільшої моделі в своїй історії.

Напередодні прем'єри, запланованої на 5 вересня, марка опублікувала перший відеотізер електричної новинки, розробка якої ведеться силами Mercedes-Benz і китайською Geely.

Так, у ролику Smart продемонструвала багату ілюмінацію: заглушку решітки радіатора з "пунктирним" малюнком, вигнуту оптику, з'єднану тонкою диодною смугою, і напис з найменуванням бренду, який світиться.

Зазначимо, що раніше марка вже показувала офіційні зображення майбутньої новинки. На фото можна було побачити плавні обводи ліній, м’які вигини та “плавучий дах”. Це буде п’ятимісний автомобіль, за габаритами близький до MINI Countryman.

В основу кросовера може лягти платформа Geely під назвою SEA, розроблена для електрокарів. Запас ходу без підзарядки може скласти до 500 кілометрів по циклу NEDC. Якою буде силова установка великого Smart - поки невідомо.

Кросовер дебютує в статусі концепту 5 вересня: його представлять в ході онлайн-презентації. Наживо новинку покажуть на автосалоні IAA в Мюнхені, який буде відкритий для відвідувачів від 7 до 12 вересня. У продаж ця модель повинна надійти в 2023 році.

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