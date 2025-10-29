Смертельна помилка в тумані: яке світло вмикати, щоб не потрапити в аварію

Туман / © pixabay.com

Осінні тумани оповили українські дороги, перетворивши звичні поїздки на небезпечний квест. Щороку саме в таких умовах трапляються страшні ДТП, де причиною стає не швидкість, а неправильне освітлення. Автомеханіки б’ють на сполох: більшість водіїв у тумані роблять фатальну помилку, яка буквально їх сліпить.

Про це пише UA.Motors.

Найпоширеніша і найнебезпечніша помилка — увімкнення дальнього світла. Водії помилково вважають, що яскравий промінь допоможе «пробити» серпанок. Але фізика працює проти них.

Як пояснює автомеханік Кірк Кінард, туман складається з мікроскопічних крапель вологи. Дальнє світло не проходить крізь них, а миттєво відбивається, створюючи перед автомобілем суцільну білу завісу.

«Це як їхати в дзеркало, яке блищить перед очима», — зазначає експерт.

Водій бачить лише яскраве сяйво, а не дорогу. Це призводить до миттєвої втрати орієнтації, виїзду на зустрічну смугу або на узбіччя, якого просто не видно.

Експерти наголошують: у тумані є лише два безпечні варіанти освітлення.

Ближнє світло. Його промені спрямовані вниз і розсіюються нижче рівня очей водія, освітлюючи саме дорожнє полотно, а не «стіну» з вологи.

Протитуманні фари. Вони встановлені низько і світять паралельно дорозі, «під» основний шар туману. Саме вони допомагають найкраще бачити покриття та узбіччя.

Майстри радять вмикати ближнє світло разом із «протитуманками» — це найбільш ефективна комбінація.

Окрім правильних фар, досвідчені далекобійники та механіки радять завжди перевіряти справність освітлення. Часто водії навіть не знають, що протитуманні фари перегоріли або просто забруднились.

І головне — у тумані не існує «безпечної» швидкості, є лише та, що дозволяє вчасно зупинитись. Зменшуйте швидкість, збільшуйте дистанцію до авто попереду і пам’ятайте: дальнє світло в таких умовах — це не помічник, а ворог.

