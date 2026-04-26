Смола, послід та ризик пожежі: як природа атакує автівки українців із приходом тепла

Із приходом стабільного тепла українські водії дедалі частіше шукають затінок для своїх автомобілів. Проте звичайна стоянка під деревом може обернутися серйозними проблемами: від зіпсованого лакофарбового покриття до раптового займання під капотом.

Про це повідомляє «Радіотрек».

Пилок, смоли, соки, плоди та пташиний послід — усе це щодня осідає на кузовах автівок. Фахівці застерігають, що органіка, попри своє природне походження, є надзвичайно агресивною до сучасних матеріалів.

«Залишаючи машину на стоянці, слід уважно оглядати місцевість — чи немає поруч квітучих дерев або розлогих гілок. Адже органіка хоч і природна, але здатна завдати чимало шкоди ластівці», — попереджають експерти.

Особливу небезпеку становить засмічення вентиляційних систем. Якщо вчасно не очистити авто, дрібні частинки рослин можуть заблокувати повітропроводи, що погіршує роботу кліматичної системи.

Рейтинг найнебезпечніших дерев для авто

Дослідники виділяють кілька видів дерев, які є справжніми ворогами для металу та лаку:

Тополя: це дерево вважається одним із найбільш підступних. Її пух не просто забиває радіатор та вентиляцію, а й накопичується в підкапотному просторі. Це створює пряму пожежну небезпеку. Крім того, тополя виділяє їдку смолу, яка в’їдається в покриття.

Липа: під час цвітіння вона покриває кузов липким шаром соку. Ця субстанція швидко твердне на сонці, після чого змити її без спеціальної хімії стає майже неможливо.

Хвойні дерева: смола ялин чи сосен — найгірший ворог автомобільного лаку. До того ж такі дерева часто обстрілюють транспорт важкими шишками.

Шовковиця та каштан: плоди шовковиці залишають стійкі фіолетові плями, а каштани не лише виділяють клейку рідину, а й можуть залишити вм’ятини на даху через падіння важких колючих плодів.

Окрему увагу варто приділити мешканцям дерев. Пташиний послід містить кислоти, які за лічені години здатні «пропалити» захисний шар лаку, залишаючи матові плями.

Не варто забувати і про метеорологічні ризики. Сильний вітер може легко зламати суху або навіть здорову розлогу гілку. У випадках негоди буревій здатний повністю повалити дерево на припарковані машини, що призводить до тотального знищення майна.

«Щоб зберегти автомобіль у доброму стані — краще не залишати його під зеленими пастками, особливо в спекотну й вітряну погоду», — резюмують фахівці.

Водіям радять обирати відкриті майданчики для паркування або використовувати спеціальні захисні чохли, якщо уникнути стоянки під деревами неможливо.

