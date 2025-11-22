Сніг та ожеледиця: як українським водіям розпізнати небезпеку на дорогах

Автомобіль / © unsplash.com

Через початок зими та ускладнення умов руху снігом та кригою особливого значення набувають попереджувальні дорожні знаки. Українським водіям, які перебувають у Польщі, варто знати ключовий символ — знак А-32, який попереджає про ожеледицю. В Україні відповідником цьому знаку є табличка 7.12 «Ожеледиця».

Про це пишу MMR.

Знак А-32 (запроваджений у Польщі у 2002 році) інформує про можливість утворення інею або льодової кірки. Його роль особливо важлива, оскільки він попереджає про небезпеку на ділянках, які охолоджуються швидше за інші, наприклад, мости та віадуки чи ділянки поблизу водойм.

Розміщення знака, як і в Україні, регламентоване: на дорогах із високим лімітом швидкості його встановлюють за 150–300 метрів до небезпечної точки.

Побачивши знак А-32 або табличку 7.12, водій має негайно відреагувати, щоб уникнути раптової втрати зчеплення:

Знизити швидкість

Збільшити дистанцію

Уникати різких маневрів

Табличка 7.12 «Ожеледиця» в Україні встановлюється як доповнення до основного попереджувального знака. Найчастіше вона застосовується разом зі знаком 1.13 «Слизька дорога», щоб уточнити, що слизькість виникає саме через ожеледицю. Також вона може доповнювати знак 1.39 «Інші небезпеки» у місцях, де ожеледиця може з’явитися раптово, наприклад, у затінених місцях.

