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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Новини
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Солодкий запах у авто може коштувати десятки тисячі гривень: як уникнути ремонту

Автомобіль може попереджати про витік охолоджувальної рідини солодким запахом. Така несправність здатна призвести до перегріву й дорогого ремонту.

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Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Ремонт авто

Ремонт авто / © pixabay.com

Водії часто ігнорують солодкуватий запах у салоні, списуючи його на освіжувач повітря або розлитий напій. Однак експерти попереджають: цей нібито невинний аромат може сигналізувати про витік охолоджувальної рідини, а його ігнорування — вилитися в рахунок за ремонт у понад 55 тисяч гривень.

Про це повідомив видання Express.

Найчастіше такий запах з’являється під час запуску автомобіля або коли вмикається опалення. Пари антифризу потрапляють у салон через вентиляційні отвори. Через схожість із ароматизатором або пролитим напоєм водії часто не звертають на нього уваги.

Експерти наголошують, що антифриз не випаровується — він може витікати через зношені шланги, тріщини чи ослаблені з’єднання. Регулярне доливання рідини — вже тривожний сигнал.

Серед інших ознак проблеми: запітнілі вікна, зниження рівня охолоджувальної рідини, підвищена температура двигуна або липкі залишки навколо бачка охолоджувальної рідини.

Нагадаємо, експерт назвав головні помилки водіїв, які «вбивають» авто.

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