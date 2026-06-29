Спека небезпечна для електромобілів: як уберегти батарею від перегрівання

Електромобіль / © Pexels

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Спекотна погода, яка найближчими днями очікується в Україні, не становить безпосередньої загрози для батареї електромобіля. Водночас поєднання високої температури, швидкого зарядження та інтенсивної експлуатації автомобіля може призводити до перегрівання акумулятора.

Про це повідомило видання Авто Центр.

Найбільш вразливими вважаються старіші моделі електрокарів, які не мають ефективної системи активного охолодження батареї. Саме в таких автомобілях вплив спеки може відчуватися сильніше.

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Щоб зменшити навантаження на акумулятор, спеціалісти радять не використовувати швидкі DC-зарядки без нагальної потреби. Після тривалої поїздки або стоянки під відкритим сонцем батарея вже має підвищену температуру, а швидке заряджання лише посилює її нагрівання. Для повсякденного користування доцільніше обирати повільну AC-зарядку.

Не рекомендується й постійно доводити рівень заряду до 100%. Для щоденних поїздок достатньо підтримувати батарею в межах 20–80%. Повне заряджання варто залишити для випадків, коли запланована далека дорога, і після цього не залишати автомобіль надовго під палючим сонцем.

Заряджати електромобіль бажано тоді, коли надворі прохолодніше — уночі або зранку. За нижчої температури акумулятор нагрівається менше, а процес заряджання відбувається стабільніше.

У спеку також варто змінити стиль керування. Висока швидкість, різкі старти та часті прискорення збільшують навантаження на батарею і сприяють її нагріванню. Плавна їзда допомагає економніше використовувати заряд та зберігати ресурс акумулятора.

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Не менш важливо захищати автомобіль від сонця під час стоянки. Якщо є можливість, краще залишати його на критому паркінгу або в затіненому місці. За відсутності тіні допоможе сонцезахисна шторка на лобовому склі, яка зменшує нагрівання салону.

Якщо електромобіль заряджається від мережі, кондиціонер бажано ввімкнути ще до початку поїздки. У такому разі охолодження салону відбуватиметься за рахунок електромережі, а не енергії батареї.

«Так салон охолоне ще до старту, а частина енергії піде не з батареї, а з мережі. Це особливо корисно перед поїздкою в обідню спеку», — йдеться в статті.

Водіям також рекомендують не ігнорувати попередження бортової системи. Якщо автомобіль повідомляє про перегрівання акумулятора, обмежує потужність або уповільнює заряджання, краще зробити паузу, поставити авто в тінь і дочекатися, доки батарея охолоне.

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Окрему увагу перед тривалими поїздками слід приділити тиску в шинах. Недостатньо накачані колеса підвищують опір коченню, через що електромобіль витрачає більше енергії.

Нагадаємо, навіть дрібна несправність може обернутися затримкою відпустки та додатковими витратами. Фахівці розповіли, що слід перевірити в автомобілі перед далекою подорожжю.

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