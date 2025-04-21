Спека в авто: як охолодити салон за 30 секунд без кондиціонера

Перевірений спосіб зменшити температуру в авто без кондиціонера: простий лайфхак допоможе в спеку

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З настанням спекотної погоди українські водії дедалі частіше стикаються з проблемою перегрітого салону автомобіля. І хоча перша реакція більшості — увімкнути кондиціонер на максимум, існує значно простіший та економніший спосіб швидко знизити температуру в авто.

Про цей метод нагадує Автопілот.

Як зазначають експерти, температура в салоні машини, залишеної на сонці, може сягати 50–60°C. Втім, замість того, щоб одразу вмикати кліматичну систему, варто спробувати метод, що працює як «ручна вентиляція».

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Для цього потрібно зробити лише два кроки. Спершу — повністю опустіть усі вікна в авто. Це створить умови для виводу гарячого повітря. А потім — відкрийте одні двері (наприклад, водійські) і кілька разів поспіль різко їх відчиніть і зачиніть.

Ця дія створює ефект «повітряної помпи» — кожен рух дверей буквально виштовхує гаряче повітря через відкриті вікна, впускаючи свіже ззовні.

Після кількох повторень у салоні одразу стане помітно прохолодніше. І лише тоді можна вмикати кондиціонер — він швидше справиться з охолодженням і не буде перевантажений.

Таким чином, цей метод допоможе зекономити паливо або електроенергію, збереже ресурс кліматичної системи авто та зробить поїздку комфортнішою вже з перших хвилин.

Нагадаємо, від 1 травня 2025 року в Україні набирають чинності нові норми щодо складу пального. Згідно з новими правилами, до бензинів з октановим числом нижче 98 буде обов’язково додаватися 5% біоетанолу.