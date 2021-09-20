Список електрокарів, які можуть проїхати найбільше кілометрів на одному заряді: рейтинг на основі EPA

Список електрокарів, які можуть проїхати найбільше кілометрів на одному заряді: рейтинг на основі EPA

Перші шість позицій займають різні версії одного автомобіля.

Незалежне агентство EPA визначає запас ходу усіх електричних автомобілів, які є на ринку, або скоро вийдуть. За допомогою їхніх даних можна дізнатися, скільки зможе проїхати будь-яка модель на одному заряді.

На основі рейтингу EPA сайт InsideEVs створив список електрокарів, які мають найбільше та найменше пробігу. Він включає десятки моделей та загалом понад 60 їхніх версій.

Підбірка починається з Mazda MX-30, який, як очікується, матиме всього 100 миль (161 км) запасу ходу і закінчується Lucid Air Dream Edition з діапазоном 520 миль (837 км).

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Є лише кілька моделей (зазвичай старіших), які мають пробіг менше, ніж 200 миль (322 км). Більшість автомобілів можуть проїхати на одному заряді від 200 до 300 миль (482 км).

Зазначається, що з’являється все більше автомобілів з понад 300 милями пробігу, включаючи деякі з Ford Mustang Mach-E, усі автомобілі Tesla та абсолютно нові моделі Rivian R1T/R1S.

Останні є першими у сегменті пікапів з 300 і більше милями. Водночас однією з найяскравіших новинок за останній час стала перша в історії модель з діапазоном понад 500 миль (804 км) – Lucid Air.

insideevs.com

Раніше повідомлялося, що електрокар молодої компанії перевершив рекордний запас ходу Tesla.

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