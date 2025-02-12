Список ліків та продуктів, які можуть вплинути на результати алкотестера

Навіть звичні продукти можуть несподівано вплинути на здатність водія пройти алкотест. Чорний хліб, йогурт та кумис — лише кілька з продуктів, що можуть спричинити виявлення алкоголю в організмі.

Про це пише UaMotors.

Навіть якщо водій не перебуває в стані сп’яніння, він може отримати штраф і втратити права, якщо в його крові буде зафіксовано наявність алкоголю. У такому разі потрібно буде пройти медичний огляд, а відмова від нього призведе до автоматичного покарання. Термін позбавлення прав може становити від 1,5 до 2 років.

Зміни в законодавстві щодо "нульового проміле" викликали багато міфів. На самому ж справі, ці зміни були запроваджені для того, щоб зменшити кількість помилок при вимірюванні алкоголю, а не для того, щоб дозволити вживати алкоголь водіям. Однак суворі норми перевірки можуть призвести до того, що навіть твереза людина не пройде тест, оскільки деякі ліки або навіть бутерброд із ковбасою можуть дати результат від 0,1 до 0,2 проміле.

Певні продукти можуть підвищити рівень алкоголю в організмі, навіть якщо ви не вживаєте алкоголь. Наприклад, "ромова баба" може дати 0,3 проміле, а м’ятні льодяники — 0,2 проміле. Квас, кефір та безалкогольне пиво можуть підняти рівень до 0,4 проміле, так само як деякі соки. Хоча показники алкотестера не є підставою для автоматичного позбавлення прав, краще уникати таких продуктів, щоб не затримуватися на медичному огляді.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вченому, який допомагав розробляти алкотестери, заборонили керувати автомобілем за те, що він не пройшов тест на дорозі.

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