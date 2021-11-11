Співробітник Hyundai отримав 24 мільйони доларів від США за "зливання" інформації про автомобілі

Це перший подібний випадок.

Національна адміністрація безпеки дорожнього руху (NHTSA) США виплатила понад 24 мільйони доларів винагороди колишньому інженеру Hyundai.

Про це повідомляє офіційний сайт NHTSA.

Так, чоловік на ім'я Кім Гван Хо в 2016 році розповів NHTSA, що автокомпанія не усунула нестачу в двигунах Hyundai та KIA. Через це у 1,6 мільйона автомобілів двигуни були схильні ламатися і навіть спалахувати. Зрештою у 2020 році Hyundai оштрафували на 81 мільйон доларів за невчасне відкликання автомобілів.

Цікаво, що це перший випадок, коли влада США винагороджує людину за інформацію про вразливості в автомобілях. Уся річ в тому, що NHTSA є державним відомством і раніше воно не практикувало винагороду для інформаторів. Але від цього часу Агентство має повноваження передавати до 30 відсотків готівки, зібраної у вигляді штрафів, інформатору, який надає важливу інформацію щодо конкретної справи.

Крім штрафів, санкції передбачали відкликання транспортних засобів, випущених від 2011 до 2014 роки. Зокрема, виробничі проблеми з деякими 2-літровими та 2,4-літровими двигунами можуть призвести до передчасного виходу з ладу, особливо в седані Sonata і позашляховику Santa Fe. Автомобілі KIA з цими двигунами також мали подібні проблеми, але це не було причиною штрафу.

За даними NHTSA, ні KIA, ні її материнська компанія Hyundai не відреагували на цю потенційну проблему безпеки в належний час, а Адміністрації компанія нібито повідомила неточну інформацію про серйозність проблеми.

Адвокат Кіма Арі Ямпольські каже, що ця нагорода є кроком до перемоги над шахрайством та корупцією в автомобільній індустрії. Сам Кім нагадав, що працівники Hyundai часто кажуть, що пишаються якістю своїх автомобілів, а своїм вчинком він допоміг компанії справді покращити якість автомобілів.

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