Справжній американський ретрокар розсікає Запоріжжям

Старенькому Chevrolet Delray ще є чим здивувати сучасних водіїв.

Автомобіль, який полюбляли американські водії та дипломати. Все це - про Chevrolet Delray 1958 року. Розкішного американця, що розсікає нині Запоріжжям, розшукали у приватній колекції. У непоганому стані, але без ремонту звісно не обійшлося. Йому перебрали двигун, відновили кузов та відреставрували ходову частину.

Знайомились з американським “дідусем” в ефірі програми “ДжеДаі” на телеканалі 2+2.

60 років тому це було авто американського дипломата. Але, коли каденція посольського службовця закінчувалася, той продав авто – дешевше було придбати нову машину вдома, ніж везти за океан цього гіганта.

Навіть бічні дзеркала довелося розмістити далі від дверей – бо за кермом майже не можливо стовідсотково відчути величезне авто.

Така машина на дорозі виділяється не тільки своїми габаритами. Тут до речі – 6 метрів. Також для бездоганного кута огляду є спеціальне панорамне скло. Для того, щоб його встановити? довелося видозмінити двері – вони отримали досить незвичайну форму.

Під капотом у автомобіля “схований” двигун на 6 циліндрів об’ємом 3,85 літра. Карбюратор, пічка, генератор, акумулятор – та і все, а місця ще дуже багато.

Найбільше уваги приділяли ергономіці салону. Швидкість тут перемикають як на перших Москвичах – на кермі. А важіль стоянкового гальма взагалі не встановили – за це відповідала додаткова педаль.

Почуватися королем на Chevrolet Delray дуже просто. Він справді монументальний. А ще цей здоровань на диво граційний. Розвернутися на ньому навіть на маленькому клаптику асфальту – справа кількох секунд.

Пропонуємо ознайомитись з ще одним цікавим автомобілем, який побудували українські винахідники.