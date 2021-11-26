Справжня якість Volvo: 1.6 мільйони кілометрів пробігу без серйозних поломок

Правильне та своєчасне обслуговування зберігло двигун старенького Volvo.

Досвідчені автомобілісти знають, що Volvo – це синонім словам “надійність” та ”безпека”. Звісно після того, як автомобілі почали будувати маркетологи, а не інженери все змінилося. Та Volvo 740 – це автомобіль “старої школи”, який доїде до місця призначення за будь-яку ціну.

Яскравий приклад якості 740 моделі автомобіль зі штату Міссурі. Її власник їздить на ній вже понад 30 років і проїхав на своєму “залізному поні” більш ніж 1 мільйон миль (приблизно 1.6 мільйони кілометрів). Про це чоловік повідомив у інтерв’ю телеканалу FOX 2.

Проїхавши стільки кілометрів на своєму авто, чоловік навіть не планує пересідати на іншу машину. Його Volvo 740 звісно трошки “побачила життя”, але для такого пробігу знаходиться у непоганому стані.

Власник машини проводить обслуговування своєї “ластівки” власноруч. Адже ці машини славетні тим, що через просту конструкцію їх полагодити зможе будь-який автомобіліст прямо у себе в гаражі. Тим паче, що за всі роки володіння, Volvo ніколи не підводило, а навпаки завжди допомагало в важких ситуаціях.

Тож, судячи з того, як сильно чоловік прив’язався до свого авто, він вже давно став членом сім’ї і навряд колись його виставить на продаж.

Нагадаємо, що нещодавно одразу шість світових автовиробників домовилися про відмову випуску машин на бензині.