Список моделей авто, які найрідше зупиняє поліція

Поліція / © Shutterstock

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Далеко не всі автомобілі мають однакові шанси бути зупиненими поліцією. Досвідчені водії знають: на дорозі важливо не лише дотримуватись ПДР, а й виглядати «непомітно».

Про це пише UaMotors.

Якщо правоохоронці не шукають конкретне авто, їхній вибір часто залежить від типу машини, її зовнішнього вигляду та поведінки водія. Представник патрульної служби нещодавно поділився переліком моделей, які майже ніколи не потрапляють під перевірку.

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Машини зі зміненими технічними характеристиками, тюнінгом, підозрілими деталями або у вкрай поганому стані — першочергові кандидати на зупинку. Авто з заводським зовнішнім виглядом, навпаки, рідко викликає інтерес. Саме тому звичайні універсали Skoda, Subaru, Mazda або мінівени Toyota і Mitsubishi практично не викликають питань у патрульних.

Серед кросоверів найменше уваги отримують корейські моделі SsangYong. Вони не мають агресивного вигляду й не асоціюються з ризикованою поведінкою. Те саме стосується Citroen Berlingo, VW Caddy та подібних фургонів. За статистикою, власники таких авто дотримуються обережного стилю водіння.

Окрема категорія — це моделі Suzuki (Jimny, SX4, Vitara). Їхні власники, за спостереженнями патрульних, поводяться на дорозі спокійно. Хоча Grand Vitara через масивніший корпус частіше привертає увагу.

Французькі хетчбеки Peugeot та Citroen — ще один приклад моделей, які залишаються непомітними. Вони не асоціюються з агресивними водіями, тому зупиняють їх рідко.

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Однак ключовим чинником завжди буде людський фактор. Молоді або недосвідчені водії, таксисти, а також ті, хто поводиться надто зухвало або непевно, привертають увагу незалежно від моделі. Невеликий аксесуар, як-от окуляри вночі, теж може викликати інтерес. Отже, найкраща стратегія — це їздити акуратно, не виділятися та тримати авто в порядку.

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