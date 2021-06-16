SsangYong збирається вивести на ринок новий кросовер: показані перші зображення

Його поява очікується в 2022 році.

Компанія SsangYong поділилася своїми планами на найближче майбутнє.

Так, на офіційному сайті південнокорейського автовиробника з'явилися перші зображення нового кросовера.

У грудні минулого року SsangYong почав процедуру банкрутства, але, на щастя, переговори з групою потенційних інвесторів на невизначений час відклали цей процес. І тепер, щоб привернути увагу акціонерів, у компанії представили плани на найближче майбутнє.

Розробка нових автомобілів займає центральне місце в цьому процесі та досягається за рахунок зниження витрат та підвищення ефективності системи виробництва та управління людськими ресурсами.

Тому, SsangYong збирається вивести на ринок електричний кросовер Korando e-Motion, який повинен з'явитися в 2022 році. Виробництво новинки, яка повинна відкрити сторінку "зелених" машин цієї марки, стартувало 14 червня. Вже навіть з'явилися й перші зображення цієї моделі.

media.ssangyonggb.co.uk

Як видно на малюнках, автомобіль являє собою 5-дверний кросовер з брутальним зовнішнім виглядом, виконаним за мотивами рамного позашляховика Korando зразка 1996 року. У новинки будуть схожі фари круглої форми і довгі "поворотники".

Новинка оснащена електромотором потужністю 190 к.с. й живиться від батареї ємністю 61,5 кВтг. Вона здатна подолати відстань понад 300 км.

Раніше SsangYong показав оновлений позашляховик Rexton.

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