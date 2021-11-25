Стала відома дата дебюту оновленої версії культового позашляховика Toyota Land Cruiser Prado

Новинку від Toyota презентують в серпні 2022 року.

Нове покоління рамного позашляховика, Toyota представить в серпні наступного року. Як повідомляють інсайдери, Land Cruiser Prado виявиться технічно близький до представленого нещодавно Land Cruiser 300, при цьому з двигунами все буде скромніше: лінійку складуть з компактних і малопотужних моторів.

Про це на своєму сайті повідомляє видавництво AutoHome.

Автомобіль отримав кодову назву J180 і буде побудований на платформі TNGA-F, а це означає, що Land Cruiser Prado матиме більш низький центр тяжіння та стане трошки легшим за своїх попередників. Цього вдалося досягти завдяки використання в конструкції великої кількості алюмінію.

Інформації про новий позашляховик небагато, але дещо є. Відомо, що передня частина кузову отримає LED оптику та велику брутальну фальш решітку. А ось всередині нарешті Land Cruiser Prado перенесуть у 21 сторіччя. Там з’явиться повністю цифрова панель, великий дисплей та потужна аудіосистема від JBL на 12 динаміків.

З двигунами поки що незрозуміло. За попередніми даними, новинка від Toyota буде доступна з атмосферним двигуном на 2.5 літри A25A-FKS на 205 к.с. та 250 Нм від Toyota Camry. Також буде можливість придбати дизельний агрегат, але його характеристики не розголошуються. А працюватимуть вони у парі з варіатором Direct-Shift CVT, що досить дивне рішення. Та на скільки правдива ця інформація – покаже лише час.

Land Cruiser Prado випускається з 1984 року і за ці часи став дуже популярним, перш за все за свою надійність та простоту експлуатації. Автомобілі використовують для кардинально різних цілей, але власники завжди залишаються задоволеними.

Нещодавно, Toyota вже створила ажіотаж на ринку автомобілів, презентувавши оновлену Toyota Tundra.