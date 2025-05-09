Стала відома корисна для водіїв функція Google Maps, яка допоможе уникнути штрафів

Google Maps / © Pixabay

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Багато українських водіїв навіть не підозрюють, що в Google Maps є зручна функція, здатна попередити про перевищення швидкості та вберегти від неприємних штрафів.

Про це нагадали журналісти видання Interia, розповівши про нововведення у популярному навігаційному сервісі.

Ще 2023 року Google додав у Maps важливу опцію — спідометр, який показує не лише поточну швидкість автомобіля, але й порівнює її з дозволеною на конкретній ділянці дороги. Дані беруться з GPS, а межі швидкості — з актуальної інформації про дорожні обмеження. Якщо водій перевищує ліміт, значок обмеження на екрані загорається червоним, сигналізуючи про порушення.

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Щоб ця функція працювала, варто переконатися, що застосунок оновлений до останньої версії, а в налаштуваннях активовані опції «Обмеження швидкості» та «Спідометр».

Крім того, Google Maps часто попереджає про камери автофіксації, що також допомагає водіям вчасно зменшити швидкість і уникнути штрафу.

Які штрафи за перевищення швидкості діють в Україні 2025 року:

До 20 км/год понад норму — без штрафу.

Понад 20 км/год — штраф 340 грн.

Понад 50 км/год — штраф 1700 грн.

Важливо: якщо порушення зафіксувала камера, штраф можна сплатити зі знижкою 50%, якщо зробити це протягом 10 банківських днів.

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До слова, раніше у патрульній поліції нагадали, що водії можуть отримати штраф за встановлені на авто світлові прилади, які не відповідають вимогам — наприклад, фіолетові фари чи сині поворотники.

Окрім того, патрульний пояснив, як діяти водіям на дорогах з невидимою розміткою, аби уникнути штрафу.