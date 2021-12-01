Стала відома вартість найшвидшого кросовера Hyundai

Його презентація відбулася в середині 2021 року.

Стало відомо, скільки коштує найшвидший кросовер Hyundai - Kona N.

Про це повідомляє Carscoops.

Зазначимо, що Hyundai представив Kona N в середині цього року.

Hyundai Kona N оснастили 2,0-літровим чотирициліндровим двигуном з турбонаддувом, який видає 280 к.с. потужності і 392 Нм максимального крутного моменту. Якщо і цих значень мало, то віддачу силового агрегату можна короткочасно збільшити до 290 к.с. за допомогою функції N Grin Shift.

Двигун з'єднаний з восьмиступінчастою коробкою передач з подвійним зчепленням, яка передає потужність на передні колеса через електронний диференціал підвищеного тертя.

В салоні новинки присутні спортивне рульове колесо зі шкіряною оббивкою, важіль перемикання передач з логотипом N і алюмінієві накладки на педалі. Машина також за замовчуванням оснащена аудіосистемою Harman Kardon з вісьмома динаміками. Для зарядженого кросовера навіть за доплату не доступний адаптивний круїз-контроль, хоча на більш скромних версіях Hyundai Kona цей електронний помічник передбачений.

Автомобіль здатний розганятися від 0 до 100 км/год всього за 5,5 секунди. Кросовер також отримав доопрацьовану гальмівну систему, оновлені налаштування електропідсилювача керма і нові встановлені режими водіння.

Вартість Hyundai Kona N починається від 35 425 доларів .

Раніше розповідалося про те, що Hyundai офіційно представив оновлений компактний кросовер.