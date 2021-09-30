Стали відомі нові подробиці про перший електромобіль суббренда Hyundai

Кросовер Genesis отримає режими для дрифту та тимчасового підвищення потужності
Genesis розкрила технічні характеристики свого першого електрокара GV60.
Про це повідомляє сайт Motor1.
Кросовер буде доступний у варіантах з одним та двома моторами, які отримають задній та повний привод відповідно. Стандартна модель, в якої потужність передається на задні колеса, буде мати 225 кінських сил та 350 Ньютон-метрів крутного моменту, тоді версія з повним приводом – 314 к.с. та 605 Нм.
Повнопривідна комплектація Performance отримає 429 к.с. та 605 Нм у Спортивному режимі, але також є Посилений режим, який підвищує потужність до 483 к.с. і 700 Нм.
Проте останній може працювати всього 10 секунд. Його можна ввімкнути за допомогою спеціальної кнопки, встановленої на кермі. Це дозволяє флагману GV60 розганятися до 100 км/год за чотири секунди.
Компанія не вдається в занадто багато подробиць про цікавий режим дрифту, але каже, що він "забезпечує спортивну їзду завдяки оптимізації розподілу рушійної потужності та гальмівної системи".
Електрокар буде доступний винятково з акумуляторною батареєю на 77,4 кВт-год з підтримкою швидкої зарядки до 350 кВт. Він підтримує двосторонню зарядку до 3,6 кВт.
Базова версія із заднім приводом зможе проїхати 451 кілометр на одному заряді, тоді як її еквіваленту з повним приводом вистачить енерії на 400 км. Версія Performance буде мати 368 км запасу ходу.
Автомобіль також буде через динаміки видавати підроблені звуки двигуна. Ця функція називається electric-Active Sound Design (e-ASD) і генерує віртуальні звуки водіння залежно від швидкості автомобіля, режиму водіння та сили тиску на педаль газу.
GV60 буде мати 4515 міліметрів у довжину, 1890 мм – у ширину, 1580 мм – у висоту, а його колісна база становитиме 2900 мм. Електромобіль доступний з 19- та 21-дюймовими колесами, 11-ма кольорами зовнішнього вигляду та п'ятьма різними варіантах обробки інтер'єру. Ціни будуть розкриті пізніше.
Раніше повідомлялося, що Genesis GV60 буде заряджатися без дротів.