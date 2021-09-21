Стали відомі подробиці про вартість та характеристики гібридної Dacia Duster

Третє покоління автомобіля має вийти до 2025 року.

Гібридний Dacia Duster збереже доступну ціну та позашляхові можливості.

Про це повідомляє сайт Carscoops.

Автомобіль популярний в Європі саме через ці фактори, а також завдяки практичності та сучасному дизайні. Тому третє покоління не втратить їх навіть через електрифікацію.

Dacia пообіцяла якнайдовше пропонувати автомобілі з двигуном внутрішнього згорання, перш ніж почати випускати гібридні та електричні моделі.

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Компанія вже має в асортименті електромобіль Spring, який є одним з найдешевших у світі, але перший свій гібрид вона випустить у 2023 році на базі Jogger.

Duster був представлений у 2010 році, друге покоління – у 2017-му, а цього року його оновили. Це означає, що до третього покоління залишилося щонайменше три-чотири роки. До того часу автомобілі мають використовувати певну електрифікацію, щоб їх можна було продавати в Європейському Союзі та Великій Британії.

Було підтверджено, що архітектура CMF-B, яка вже лежить в основі Sandero, Sandero Stepway та Jogger, стане основою для цілого ряду моделей Dacia та Lada – включаючи наступний Duster. Це може дозволити автомобілю використовувати силовий агрегат PHEV Renault Captur E-Tech.

Також позашляховик може отримати повністю електричну версію завдяки архітектурі CMF-BEV, представленій у Renault 5. Вона вміщає колеса великого діаметру, обладнані шинами для бездоріжжя. Єдина проблема полягає в тому, що ця платформа наразі має тільки передній привід, але це може змінитися в майбутньому.

Під час презентації оновленого Duster, у компанії повідомили, що його наступник збереже "дуже хороше співвідношення ціни та якості", задовольняючи потреби клієнтів, які хочуть "простий автомобіль, який може їхати бездоріжжям".

Раніше повідомлялося, що Dacia придумали, як втримати вартість автомобілів на досить бюджетному рівні.

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