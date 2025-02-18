Стало відомо, чи мають право поліцейські штрафувати водіїв за електронні права у "Дії"

Згідно з постановою Кабміну, цифрові документи в "Дії" мають таку ж силу, як і оригінали пластикових прав.

В Україні активно розвивається цифровий документообіг, і водії вже кілька років можуть використовувати електронні версії водійських посвідчень і свідоцтв про реєстрацію ТЗ через додаток "Дія". Попри це, деякі водії стикаються з ситуацією, коли поліцейські вимагають фізичні документи, а в разі їх відсутності накладають штрафи.

Про це пише видання Автотема.

Згідно з Правилами дорожнього руху, водій зобов’язаний мати при собі дійсні водійські права та на вимогу поліцейського їх пред’явити. Якщо цього не зроблено, передбачений штраф у 425 гривень. Однак постанова Кабінету Міністрів чітко визначає, що цифрові версії документів у "Дії" мають таку саму юридичну силу, як і пластикові оригінали.

Таким чином, водії мають право використовувати електронні версії документів, і поліцейський не має права штрафувати за їх відсутність. Якщо ж штраф все ж накладається, то такі дії є неправомірними, і суди часто скасовують подібні постанови. Тому водіям важливо знати свої права і користуватися електронними документами без страху отримати штраф.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні водійське посвідчення видається на 30 років, але є терміни для його заміни. Важливо вчасно звернутися за заміною, щоб уникнути штрафів та інших наслідків.

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