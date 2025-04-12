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Чи допомагають пластикові пляшки в арках авто відлякувати автокрадіїв - відповідь експертів
Існує поширена думка, що пластикові пляшки в арках відлякують автокрадіїв
Власники автомобілів часто вставляють пластикові пляшки між аркою та колесом для зменшення тертя та шуму. Хоча цей метод може дещо знизити звуки від підвіски, на його ефективність впливає кілька факторів.
Про це повідомляє видання Vnedorognik.
Популярна версія стверджує, що пластикові пляшки в арках можуть допомогти відлякати автокрадіїв завдяки характерному скреготу під час руху. Окрім того, деякі вважають, що цей метод сприяє охолодженню шин і запобігає їхньому перегріву.
Експерти запевняють, що міфи про пластикові пляшки в арках не мають практичного підтвердження. Однак, якщо хтось сторонній вставив пляшку під арку вашого автомобіля, це може бути сигналом, що вас намагаються виманити з машини для крадіжки чи викрадення.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що водії можуть отримати штраф понад 250 тис. грн за забруднення пішохода.