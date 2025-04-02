- Дата публікації
-
- Категорія
- Новини
- Кількість переглядів
- 284
- Час на прочитання
- 1 хв
Стало відомо, які авто стали найпопулярнішими 2025 року
Ford F-Series став найпродаванішим авто у світі, обігнавши Toyota Corolla.
У лютому 2025 року глобальний автомобільний ринок продемонстрував несподівані зрушення: Ford F-Series стрибнув на 4 позиції та вперше за роки випередив Toyota Corolla, ставши найпродаванішою моделлю світу. А ось Tesla Model Y продовжує втрачати позиції через падіння попиту та проблеми з інфраструктурою.
Про це повідомляє видання focus2move.
Унікальний звіт, що охоплює дані з 162 країн, виявляє стабільне домінування традиційних бензинових і дизельних моделей, хоча нові електромобілі поступово займають свою нішу. Однак, бренди на кшталт BYD і Tesla стикаються з проблемами через нестабільну інфраструктуру зарядки та труднощі з ланцюгами поставок, що сповільнює їх ріст на глобальному ринку.
ТОП-10 найпродаваніших моделей у світі (лютий 2025)
Ford F-Series — 198 557 продажів (+91,1%).
Toyota RAV4 — 189 392 (+20,6%).
Toyota Corolla — 171 279 (-4,6%).
Honda CR-V — 134 453 (+8,8%).
Toyota Camry — 103 156 (+17,7%).
Kia Sportage — 96 508 (+5,7%).
Tesla Model Y — 95 956 (-41,8%).
Hyundai Tucson — 92 329 (-4,5%).
Toyota Hilux — 87 768 (+0,1%).
Toyota Yaris — 84 877 (+6,1%).
Нагадаємо, в Україні з’явилися автомобільні номери нового формату.