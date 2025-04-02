Стало відомо, які авто стали найпопулярнішими 2025 року

Найпопулярніші авто 2025 року

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У лютому 2025 року глобальний автомобільний ринок продемонстрував несподівані зрушення: Ford F-Series стрибнув на 4 позиції та вперше за роки випередив Toyota Corolla, ставши найпродаванішою моделлю світу. А ось Tesla Model Y продовжує втрачати позиції через падіння попиту та проблеми з інфраструктурою.

Про це повідомляє видання focus2move.

Унікальний звіт, що охоплює дані з 162 країн, виявляє стабільне домінування традиційних бензинових і дизельних моделей, хоча нові електромобілі поступово займають свою нішу. Однак, бренди на кшталт BYD і Tesla стикаються з проблемами через нестабільну інфраструктуру зарядки та труднощі з ланцюгами поставок, що сповільнює їх ріст на глобальному ринку.

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ТОП-10 найпродаваніших моделей у світі (лютий 2025)

Ford F-Series — 198 557 продажів (+91,1%).

Toyota RAV4 — 189 392 (+20,6%).

Toyota Corolla — 171 279 (-4,6%).

Honda CR-V — 134 453 (+8,8%).

Toyota Camry — 103 156 (+17,7%).

Kia Sportage — 96 508 (+5,7%).

Tesla Model Y — 95 956 (-41,8%).

Hyundai Tucson — 92 329 (-4,5%).

Toyota Hilux — 87 768 (+0,1%).

Toyota Yaris — 84 877 (+6,1%).

Нагадаємо, в Україні з’явилися автомобільні номери нового формату.