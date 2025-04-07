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Стало відомо про приховану кнопку в авто, яка може врятувати життя
Секретна кнопка в машині може стати ключем до виживання під час аварії чи пожежі.
Один із користувачів TikTok привернув увагу до маловідомої, але потенційно життєво важливої функції авто. Його відео, яке швидко набрало популярності, демонструє приховану кнопку, що може допомогти у критичній ситуації.
Про це пише SUV News.
Йдеться про спеціальний механізм всередині багажника, який дозволяє вибратися з автомобіля, якщо двері заблоковані. Щоб скористатися функцією, необхідно скласти задні сидіння, дістатися багажного відділення і натиснути кнопку екстреного відкриття. Одне натискання — і багажник миттєво відчиняється, даючи шанс на порятунок.
Ця особливість може виявитися незамінною у разі ДТП, пожежі чи затоплення, коли традиційні виходи заблоковані. Хоча подібні ситуації трапляються не часто, знання про таку кнопку здатне врятувати життя водію та пасажирам.
До слова, раніше повідомлялося про несподівану функцію сонцезахисного козирка в авто, яка здивувала багатьох водіїв.