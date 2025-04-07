Стало відомо про приховану кнопку в авто, яка може врятувати життя

Авто / © Pixabay

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Один із користувачів TikTok привернув увагу до маловідомої, але потенційно життєво важливої функції авто. Його відео, яке швидко набрало популярності, демонструє приховану кнопку, що може допомогти у критичній ситуації.

Про це пише SUV News.

Йдеться про спеціальний механізм всередині багажника, який дозволяє вибратися з автомобіля, якщо двері заблоковані. Щоб скористатися функцією, необхідно скласти задні сидіння, дістатися багажного відділення і натиснути кнопку екстреного відкриття. Одне натискання — і багажник миттєво відчиняється, даючи шанс на порятунок.

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Ця особливість може виявитися незамінною у разі ДТП, пожежі чи затоплення, коли традиційні виходи заблоковані. Хоча подібні ситуації трапляються не часто, знання про таку кнопку здатне врятувати життя водію та пасажирам.

Рятівна кнопка на сидінні авто / © скриншот з відео

До слова, раніше повідомлялося про несподівану функцію сонцезахисного козирка в авто, яка здивувала багатьох водіїв.