Стало відомо, скількох водіїв за місяць оштрафували за відсутність ременів безпеки

Патрульна поліція Київської області за місяць інспектори виписали 136 штрафів за порушення цих норм.

Про це повідомила поліція Київської області.

Виявивши порушення, поліцейські штрафують водіїв за ч. 5 ст. 121 КУпАП, що передбачає штраф у розмірі 510 гривень. У січні патрульні Київщини виписали 136 таких штрафів.

Згідно з ПДР, всі учасники дорожнього руху зобов’язані користуватися ременями безпеки в автомобілі, навіть на задньому сидінні, а також одягати мотошолом під час поїздки на мотоциклі.

Нагадаємо, в Україні запрацює нова електронна система контролю за транспортом “єІнспектор”.

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