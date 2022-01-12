Стало відомо, які моделі Skoda користувалися найбільшою популярністю в 2021 році

Визначилася п'ятірка лідерів.

Компанія Skoda назвала свої найпопулярніші автомобілі за підсумками 2021 року.

Про це повідомляє пресслужба виробника.

Так, бестселером чеського автовиробника минулого року стала Octavia , яка розійшлася по всьому світу в кількості 200,8 тисяч екземплярів (-22 відсотки щодо результату 2020 року). На другому місці - кросовер Kamiq з показником 120,7 тисяч штук (-6,1 відсотка). Замикає трійку Karoq (119,2 тисяч).

До першої п'ятірки також потрапили Fabia та Kodiaq , продаж яких склав 99,1 та 98,6 тисячі одиниць відповідно, причому попит на Fabia просів на шість відсотків, а на Kodiaq – на 25,1 відсотка. Окремо в компанії відзначили показники електричного Enyaq , сумарний обсяг якого поставок склав майже 45 тисяч екземплярів.

Як наслідок, незважаючи на пандемію та гостру нестачу напівпровідників, чеський бренд продав у всьому світі 878,2 тис. нових автомобілів у 2021 році. За прогнозами компанії, вже в другій половині поточного року ситуація з електронними компонентами почне покращуватись, що позитивно позначиться на продажах нових машин.

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