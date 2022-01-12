Стало відомо, які моделі Skoda користувалися найбільшою популярністю в 2021 році

Визначилася п'ятірка лідерів.
Компанія Skoda назвала свої найпопулярніші автомобілі за підсумками 2021 року.
Про це повідомляє пресслужба виробника.
Так, бестселером чеського автовиробника минулого року стала Octavia, яка розійшлася по всьому світу в кількості 200,8 тисяч екземплярів (-22 відсотки щодо результату 2020 року). На другому місці - кросовер Kamiq з показником 120,7 тисяч штук (-6,1 відсотка). Замикає трійку Karoq (119,2 тисяч).
До першої п'ятірки також потрапили Fabia та Kodiaq, продаж яких склав 99,1 та 98,6 тисячі одиниць відповідно, причому попит на Fabia просів на шість відсотків, а на Kodiaq – на 25,1 відсотка. Окремо в компанії відзначили показники електричного Enyaq, сумарний обсяг якого поставок склав майже 45 тисяч екземплярів.
Як наслідок, незважаючи на пандемію та гостру нестачу напівпровідників, чеський бренд продав у всьому світі 878,2 тис. нових автомобілів у 2021 році. За прогнозами компанії, вже в другій половині поточного року ситуація з електронними компонентами почне покращуватись, що позитивно позначиться на продажах нових машин.
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