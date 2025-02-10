Стало відомо, які моделі вживаних авто найчастіше ввозили до України

Відносно січня 2024 року ввезення вживаних машин зменшилось на 16%.

В січні 2025 року український автопарк поповнився 14 тисячами вживаних легкових автомобілів, які були ввезені з-за кордону, що на 16% менше порівняно з січнем 2024 року. Підвищений попит на такі авто зберігається, хоча загальний обсяг ввезення зменшився.

Про це повідомила Асоціація автовиробників України в Telegram.

Серед вживаних авто найбільшу частку складають бензинові машини – 46,6%. На другому місці – дизельні авто (24,4%), серед електричних авто, яких у січні ввезли 20,5%. Гібриди та автомобілі з газобалонним обладнанням займають меншу частку: 4,5% і 4% відповідно.

Середній вік ввезених машин становить 10 років, що означає, що на ринок надходять в основному старі автомобілі.

Лідером за кількістю реєстрацій серед ввезених авто став Volkswagen Golf. Серед найбільш популярних моделей місяця були такі, як SKODA Octavia, RENAULT Megane, VOLKSWAGEN Tiguan, AUDI Q5, VOLKSWAGEN Passat, NISSAN Leaf, TESLA Model Y, NISSAN Rogue та TESLA Model 3.

Нагадаємо, 2024 року українці купили майже 70 тис. нових авто, що на 14,7% більше порівняно з попереднім роком.

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